NAC-spits is gewild: ‘Alles buiten de grote drie in Nederland heeft interesse’

Cyriel Dessers heeft zich bij NAC Breda in de kijker gespeeld bij clubs uit de Eredivisie en het buitenland. De 22-jarige spits uit België was dit seizoen in 33 competitiewedstrijden goed voor 21 doelpunten en 13 assists. Dessers heeft in de Jupiler League bewezen klaar te zijn voor een stap hogerop. Die stap hoopt hij komende zomer te maken met NAC. Maar wanneer de ploeg van trainer Stijn Vreven niet promoveert, zal hij Breda verlaten.

De verrichtingen van Dessers werden afgelopen vrijdag nog vanaf de tribune gevolgd door scouts van FC Utrecht en PEC Zwolle. “Wij hebben veel telefoontjes uit het binnen- en buitenland gehad en alles buiten de grote drie in Nederland heeft interesse getoond”, zegt Laurens Lémotte, zaakwaarnemer van Dessers in gesprek met BN/DeStem. “Als NAC promoveert, is NAC onze eerste gesprekspartner. Dat is niet meer dan logisch. Maar in de eerste divisie is het moeilijk hem te houden. Cyriel is nog vrij jong en het is voor hem belangrijk om de juiste stappen zetten.”

De waarde van de aanvaller wordt geschat op vier ton. Nog geen enkele club bracht een bod uit. Volgens de krant wil Dessers liever naar de Eredivisie dan naar een buitenlandse competitie, omdat hij in Nederland de kans heeft gekregen om naam te maken.