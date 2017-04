Bosz houdt fans in spanning: ‘Als spits heeft hij het hier beter gedaan’

Het is nog onduidelijk wie er donderdagavond tegen Schalke 04 in de spits staat bij Ajax. Bertrand Traoré kreeg afgelopen zondag tegen sc Heerenveen (5-1) rust en derhalve verscheen Kasper Dolberg weer in de punt van de aanval van de Amsterdammers. Peter Bosz wilde op de persconferentie nog niet verklappen wat hij besloten heeft.

“Wie er gaan spelen? Dat ga ik vanavond eerst mijn spelers duidelijk maken, dus ik ga het nog niet zeggen”, zo werd de trainer geciteerd door Ajax Showtime. “Ik weet zelf al wat we gaan doen, maar dat gaan we eerst bij de spelers bekendmaken.” Bosz voegde er nog wel aan toe dat hij Dolberg liever niet negentig minuten had laten spelen tegen Heerenveen.

“Dat was ook niet het plan, maar Nick Viergever en Davy Klaassen hadden wat last. Ik vond het daarom belangrijk om hen te wisselen. Met Kasper ging het prima, maar we moesten hem noodgedwongen laten staan”, aldus Bosz, die nog wel vertelde tevreden te zijn over het spel van Traoré in de laatste weken: “Hij kan zowel spits als rechtsbuiten spelen. Maar als spits heeft hij het beter gedaan bij Ajax.”