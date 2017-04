Benzema: ‘Ik heb veel waardering voor hem, hij zou een goede versterking zijn’

Eden Hazard staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van Real Madrid. Het ligt momenteel niet in de lijn der verwachting dat Chelsea zonder meer zal meewerken aan een transfer, maar Karim Benzema ziet de Belgische technicus in elk geval graag naar het Santiago Bernabéu komen.

De spits van de Koninklijke heeft in gesprek met Téléfoot lovende woorden over voor Hazard. "Hij is een erg goede speler. Wat kan ik nog meer zeggen over hem? Ik heb niets concreets gehoord, maar natuurlijk zou hij een goede versterking zijn voor Real Madrid. Hij is een speler waar ik veel waardering voor heb. Dat is het, ik wens hem verder het beste", vertelt Benzema desgevraagd.

Hazard heeft bij Chelsea nog een contract tot medio 2020. De 26-jarige aanvallende middenvelder is bezig aan zijn vijfde seizoen op Stamford Bridge, nadat hij in de zomer van 2012 voor 35 miljoen euro overkwam van Lille OSC. Deze voetbaljaargang was hij in dertig competitiewedstrijden reeds goed voor veertien doelpunten.