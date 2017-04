Rutten: ‘Ik geloof niet in stress bij Feyenoord, het zijn geen kinderen meer’

Feyenoord zag de voorsprong op Ajax in iets meer dan een week tijd van zes punten slinken naar een punt. Met nog vier competitiewedstrijden te gaan is de spanning derhalve volledig terug in de Eredivisie. De angst dat het alsnog fout gaat, is aanwezig in Rotterdam. Fred Rutten, ex-trainer van de titelkandidaat, verwacht niet dat Feyenoord het nog weggeeft.

"Ik geloof niet in welke vorm van stress dan ook bij Feyenoord", zegt Rutten volgens de NOS. "Het zijn geen kinderen meer. Ze hebben veel spelers die rijp zijn om de titel te pakken. Daarnaast is er de ervaring van Dirk Kuijt en straalt Giovanni (Van Bronckhorst, red.) rust uit. Feyenoord oogt nog steeds heel stabiel en heeft de meeste kans om kampioen te worden."

Feyenoord neemt het zondag in De Kuip op tegen FC Utrecht. Eerder dit seizoen wist de ploeg van Van Bronckhorst niet te winnen van de nummer vier van de Eredivisie (3-3). Na het duel van zondag neemt Feyenoord het nog op tegen Vitesse (uit), Excelsior (uit) en Heracles Almelo (thuis).