PSV-fans schreeuwen om vertrek van Cocu: ‘Ik begrijp dat ze boos zijn’

De naar Den Haag meegereisde fans van PSV uitten zaterdag hun teleurstelling over het resultaat in de Hofstad. De regerend landskampioen liet vlak voor tijd een 0-1 overwinning op ADO Den Haag uit zijn handen glippen: 1-1. De supporters zongen luidkeels 'Phillip, rot op' en 'Schaam je kapot'.

"Dit is echt een mokerslag inderdaad. Een enorme teleurstelling voor de fans en voor ons. Ik begrijp volkomen dat ze boos zijn", zo vertelde Marco van Ginkel in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Joshua Brenet snapte niet hoe PSV alsnog de zege kon weggeven. "Er was na afloop woede en frustratie in de kleedkamer. Er werd ook met iets gegooid. We hebben ons in slaap laten sussen, maar hadden het nooit zover moeten laten komen", benadrukte de verdediger aan Omroep Brabant.

Jürgen Locadia snapt de woede bij de meegereisde PSV-fans. "De fans hebben al het recht om boos te zijn en ik snap dat zij teleurgesteld zijn in ons. Ook in de kleedkamer ging het er aan toe. Wat er precies gezegd is hou ik voor me, maar het was niet positief. Ik denk dat het seizoen voor ons nu klaar is."