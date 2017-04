AC Milan houdt na sensationele ontknoping punt over aan derby

Internazionale heeft de Derby della Madonnina zaterdagmiddag in extremis uit handen gegeven. Het team van Stefano Pioli leek AC Milan met 2-1 te kloppen, maar in de slotseconden kwam de rivaal langszij. In de vijf minuten blessuretijd, die werden opgerekt tot circa zeven minuten, scoorde Cristián Zapata uit een hoekschop. Doellijntechnologie wees uit dat de bal over de lijn was. Nummer zes Milan behoudt daardoor een voorsprong van twee punten op Inter. Het was voor Milan de eerste wedstrijd na het tijdperk-Silvio Berlusconi.

Na 35 minuten opende Antonio Candreva de score voor Inter. De aanvaller werd op het randje van buitenspel gelanceerd door een heerlijke pass van Roberto Gagliardini over de verdediging van Milan. De bal werd verkeerd ingeschat door Mattia De Sciglio, waardoor Candreva ineens kon uithalen vanuit een lastige hoek. Zijn inzet was doelman Gianluigi Donnarumma te machtig: 1-0. Inter was niet eens zo sterk begonnen aan de wedstrijd. De eerste goede kansen waren voor Milan, dat in 2010 voor het laatst een uitduel met Inter in de Serie A won.

Gerard Deulofeu was de gevaarlijkste man aan de zijde van Milan. Binnen twee minuten stormde de huurling af op het zestienmetergebied van Inter, om vervolgens Samir Handanovic tot een goede redding te dwingen. In de rebound volleerde Carlos Bacca van dichtbij over. Na een klein kwartier trof Deulofeu de paal met een laag schot na een corner. Ook vlak voor de 1-0 meldden i Rossoneri zich: Bacca schoot op het dak van het doel. Vervolgens was het aan de overzijde dus de beurt aan Candreva om de score te openen. Kort voor het rustsignaal werd het zelfs 2-0.

Inter zette vanaf de linkerflank een vloeiende aanval op. Ivan Perisic en Mauro Icardi combineerden fraai en de Kroaat wist zijn ploeggenoot ook een tweede keer te vinden. Donnarumma was geklopt en Icardi kon eenvoudig binnentikken. Vervolgens kwam Inter sterker uit de kleedkamer dan de opponent. Candreva schoot enkele minuten na rust naast het doel van Donnarumma, terwijl Perisic op aangeven van Icardi een uitstekende kans op de 3-0 onbenut liet. De jonge Milan-keeper pareerde zijn inzet.

Gaandeweg de tweede helft haalde Inter de voet van het gaspedaal. Daardoor kon Milan dreigender worden in de jacht op een aansluitingstreffer. Deulofeu, vermoedelijk de beste speler op het veld voor Milan, vroeg tevergeefs om een strafschop na een tackle van Danilo D'Ambrosio. De Spanjaard dwong Handanovic even later tot een redding, na een fraai schot. De 2-1 kwam er alsnog via Alessio Romagnoli, die zijn been strekte na een voorzet van Suso en de bal in de rechterhoek zag verdwijnen. Milan geloofde erin en het slotoffensief betaalde zich diep in de blessuretijd uit. Zapata stond op de juiste plek om via de lat af te ronden na een corner. Gary Medel werkte de bal achter de lijn weg.