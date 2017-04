‘Ik blijf het zonde vinden hoe het bij Feyenoord is gegaan’

Ruud Vormer is bij Club Brugge uitgegroeid tot een van de beste voetballers van de Pro League, maar de 29-jarige middenvelder baalt er nog wel van dat hij niet is geslaagd bij Feyenoord. De controleur speelde in totaal 53 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers en daarin kwam hij tot vier doelpunten en zeven assists.

De voormalig jeugdinternational maakte in de zomer van 2014 de overstap naar Club. “Maar ik blijf het zonde vinden hoe het bij Feyenoord is gegaan. Ronald Koeman heeft me uiteindelijk niet een echte kans gegeven”, zegt hij in een interview met De Telegraaf.

Als Vormer, zo vertelt hij, bij Feyenoord op dezelfde manier zijn positie als verdedigende middenvelder mocht invullen zoals hij nu bij Club doet, was hij in De Kuip ‘geslaagd’: “Daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk had ik te maken met zware concurrentie: jongens als Lex Immers, Jordy Clasie en Tonny Vilhena. Voor mijn gevoel kon ik daar wel tegenop, maar Koeman had een duidelijke voorkeur voor het middenveld.”

“Hij zag het blijkbaar niet helemaal in me zitten”, gaat Vormer verder. “Al speelde ik goed, dan stond ik er de keer erop toch weer naast. Als je regelmatig op maandagavond met de reserves moet voetballen dan word je daar niet vrolijk van. Maar als ik er op terugkijk, heb ik ondanks alles bij Feyenoord toch een mooie tijd gehad.” Vormer speelde tot dusverrre 126 duels voor Club en daarin kwam hij tot 25 doelpunten en 18 assists. Zijn contract in België loopt nog door tot de zomer van 2020.