‘Als je je kunt verbeteren moet je dat doen, Dolberg is beter’

Bertrand Traoré vult vanwege een blessure bij Kasper Dolberg de afgelopen weken de spitspositie in bij Ajax en doet dat bepaald niet onaardig. Nu de Deen weer fit lijkt te zijn voor het Europa League-duel met Schalke 04 lijkt Peter Bosz een keuze te moeten gaan maken. Terwijl sommigen vinden dat het beter is om Traoré te laten staan, denkt Kenneth Perez juist dat er weer gewisseld moet worden.

“Never change a winning team, daar ben ik helemaal geen voorstander van. Als je je kunt verbeteren, ondanks dat je gewonnen hebt en in een flow zit, moet je dat doen”, vertelt hij aan FOX Sports. “Traoré vond ik goed, maar dat was in twee wedstrijden. Dolberg was over een langere periode beter. Hij is ook een betere spits voor Ajax.”

Traoré scoorde vorige week tegen AZ en nam in de ruime overwinning op NEC zelfs twee doelpunten voor zijn rekening. Dolberg kan overigens een mooi record op zijn naam zetten tegen die Knappen: als de Deen het net weet te vinden evenaart hij Iker Muniain als meestscorende tiener in het Europa League-toernooi.