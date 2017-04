Druk op Wenger neemt verder toe na afgang Arsenal op Selhurst Park

Arsenal heeft maandagavond een nieuwe klap te verduren gekregen. Op bezoek bij Crystal Palace werd de ploeg van Arsène Wenger afgedroogd: 3-0. Voor Arsenal is het de zevende nederlaag in de laatste twaalf officiële wedstrijden, waardoor de druk op Wenger nog verder toeneemt. Arsenal staat zesde en wacht een hels karwei om nog in de top vier te eindigen, wat Wenger tot dusver altijd lukte.

Wenger, die nog nooit een Premier League-wedstrijd had verloren van stadsgenoot Palace, voerde geen wijzigingen door in zijn opstelling. Hij had vertrouwen in het basiselftal dat woensdag afrekende met West Ham United (3-0), maar dat vertrouwen werd op het veld beschaamd. Binnen zeventien minuten keken de bezoekers aan tegen een achterstand. Yohan Cabaye en Andros Townsend gingen de combinatie aan, waarna Cabaye ploeggenoot Wilfried Zaha lanceerde op de rechterflank. Die vond op zijn beurt Townsend, die van dichtbij binnenwerkte.

Andros Townsend opende de score voor Crystal Palace.

Het tegendoelpunt kwam het spel van Arsenal aanvankelijk ten goede. Het tempo lag aan beide kanten hoog en the Gunners zochten naar de gelijkmaker, maar uiteindelijk bleef Palace vrij eenvoudig overeind in de eerste helft. Vlak na de onderbreking dacht de thuisploeg de tweede te maken. Christian Benteke sloeg in de rebound toe na een poging van Townsend, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Arsenal had in de fase daarna het overwicht, maar de aanvallen waren voorspelbaar en vormden daarom geen probleem voor Palace.

Sterker nog: Cabaye zorgde na 62 minuten voor de 2-0. Zaha legde de bal neer bij de Fransman, wiens fraaie schot over keeper Emiliano Martínez in het doel belandde. Tot overmaat van ramp mocht Palace de marge vanaf de strafschopstip nog verder uitbreiden. Martínez kwam onnodig zijn doel uit en haalde Townsend neer, waarna Luka Milivojevic geen fout maakte vanaf elf meter. Voor Palace is de overwinning van groot belang. The Eagles staan zestiende en hebben een gat van zes punten geslagen met de 'rode streep', terwijl men bovendien een wedstrijd tegoed heeft ten opzichte van nummer achttien Swansea City.