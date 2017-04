‘Tegen Feyenoord liep hij gewoon twee keer door het centrum heen’

Bertrand Traoré kan terugkijken op een prima week. De aanvaller hielp Ajax midweeks met een doelpunt op weg tegen AZ (4-1) en sloeg zaterdag in het uitduel met NEC (1-5) zelfs tweemaal toe. Guus Hiddink is onder de indruk van de Chelsea-huurling, die de laatste weken bij afwezigheid van clubtopscorer Kasper Dolbeg als midvoor fungeert in de aanvalslinie van Ajax.

"Ik vind het een typische centrale spits. Vorige week (tegen Feyenoord red.) moest hij twee keer scoren, maar dan speelt hij zich wel fantastisch vrij. Dat zijn z'n kwaliteiten", vertelt Hiddink zondag in het FOX Sports-praatprogramma De Tafel van Kees. "Tegen Feyenoord loopt hij gewoon twee keer door het centrum heen."

Traoré wordt dit seizoen door Ajax gehuurd van Chelsea en zal nog altijd hopen op een doorbraak in Londen. "Permanent bij Chelsea wordt moeilijk voor hem, maar net eronder...", vervolgt de ex-bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens Hiddink is het niet ondenkbaar dat Traoré de vaste spits van coach Peter Bosz blijft. "Je moet de strijd aangaan en wie het sterkste is op die positie speelt."