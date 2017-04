Ajax werkt in Nijmegen aan doelsaldo en komt naast Feyenoord

Ajax heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel. De nummer twee van de Eredivisie werkte op bezoek bij NEC aan het doelsaldo (1-5) en kwam in puntenaantal naast Feyenoord, dat zondag op bezoek gaat bij PEC Zwolle. Na een vroeg eigen doelpunt van Wojciech Golla waren het David Neres, Bertrand Traoré (2x) en Hakim Ziyech die op het scoreformulier kwamen; Ferdi Kadioglu deed op fraaie wijze iets terug.

Het strijdplan van Peter Hyballa kon binnen de kortste keren de prullenbak in. Na acht minuten keek NEC al aan tegen een 0-2 achterstand en was de hoop op een goed resultaat nagenoeg vervlogen. Het begon met een ongelukkig eigen doelpunt van Golla. Vanaf de rechterflank gaf Ziyech de bal voor, waarna de Pool de bal achter keeper Joris Delle gleed. Vervolgens was Neres verantwoordelijk voor de 0-2. De miljoenenaankoop werd bediend door Amin Younes, omspeelde Delle en prikte binnen met de linkervoet.

Neres had overigens de voorkeur gekregen boven Justin Kluivert; andere wijzigingen in het basiselftal waren de entrees van Joël Veltman en Matthijs de Ligt ten koste van Kenny Tete en Daley Sinkgraven. Er was voor Ajax geen vuiltje aan de lucht. Het team van Peter Bosz had het meeste balbezit en de wedstrijd speelde zich voornamelijk af op de helft van NEC. Halverwege de eerste helft had Amin Younes er 0-3 van moeten maken. De buitenspeler ontving de bal van Neres en stond vrij bij de tweede paal, maar schoot over.

Schrijf een notitie bij deze foto

Het duurde niet lang voor de derde alsnog viel. Een foute pass van Frank Sturing stelde Lasse Schöne in staat de bal naar voren te spelen; Davy Klaassen kreeg het leer bij Traoré. Die wachtte geduldig en schoof beheerst binnen. Direct na rust zocht Ajax naar de 0-4. Het doel van Delle werd even omgetoverd tot schiettent: de keeper pakte een schot van Neres en een doelpunt van Klaassen werd geannuleerd. Mede daardoor bleef NEC enigszins in de wedstrijd en via Kadioglu werd het zelfs 1-3. Hij stiftte de bal prachtig over de uitgekomen André Onana.

Daarna liep Ajax verder uit. Traoré maakte na een uur zijn tweede van de avond. Younes kwam naar binnen en bediende Klaassen, die in één keer de Burkinees vond. De aanvaller bleef koel en schoot van dichtbij raak. De felheid van NEC was niet meer te bekennen en Ziyech zag de kans schoon om de vijfde binnen te prikken. Hij zette een dribbel in, passeerde meerdere NEC'ers en mikte de bal onder Delle. Via Neres werd het nog bijna 1-6, maar Ajax moest zich tevreden stellen met een marge van vijf in De Goffert.