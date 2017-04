GAE na vernedering in De Kuip: ‘Vandaag niet echt aan het doelsaldo gewerkt’

Robert Maaskant won met Go Ahead Eagles afgelopen weekend verrassend met 1-2 op bezoek bij FC Twente, waarna er met vertrouwen werd afgereisd naar De Kuip. In Rotterdam ging het echter verschrikkelijk mis met de degradatiekandidaat. Feyenoord verpletterde de club uit Deventer met 8-0. “Het is niet anders”, zei Maaskant na afloop.

De opvolger van de ontslagen Hans de Koning had rekening gehouden met een nederlaag. Dat de verliespartij zo groot zou uitvallen, doet hem zeer. “We moeten reëel zijn. Je hoopt dat je de beginfase doorkomt zonder tegengoals en dat je dan misschien overeind kan blijven, maar als je na tien minuten al op zo'n stand staat en je bent zelf niet in goeden doen en Feyenoord is in absolute topvorm, dan krijg je dit soort vreselijke resultaten”, zegt Maastkant in gesprek met FOX Sports.

Go Ahead Eagles zocht woensdagavond na 45 minuten de kleedkamer op met een 5-0 achterstand. Na rust prikte de koploper van de Eredivisie er nog drie bij. “We verliezen uit bij Feyenoord zoals iedereen, alleen de uitslag is veel te hoog”, aldus Maaskant. “Maar we maakten gewoon veel te veel simpele fouten. Feyenoord was zo getergd, dat maken ze af. Het is niet anders, wij gaan ons weer richten op de volgende wedstrijd.”

Sander Duits sprak na afloop teneergeslagen de media te woord. “Dit is Eagles-onwaardig, het is zorgwekkend dat het zo'n uitslag wordt”, gaf de middenvelder aan. “We hebben vandaag niet echt aan het doelsaldo gewerkt. Aan ons om nu te reageren, zoals Feyenoord heeft gedaan. Dit is een veel te grote uitslag.”