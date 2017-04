Van Bronckhorst geniet na verpletterende zege: ‘Dit is ons antwoord’

Feyenoord boekte woensdagavond een verpletterende 8-0 overwinning op Go Ahead Eagles en Giovanni van Bronckhorst was na afloop dan ook een tevreden trainer. “Als je zo overtuigend wint, dan kun je spreken van een topavond”, zei de voormalig linksachter voor de camera van FOX Sports.

“We hebben de tegenstander kapot gespeeld. Met rust was het al 5-0. Dit is het antwoord dat we na zondag moesten geven en we hebben al vaker bewezen dat we dat kunnen”, aldus Van Bronckhorst, die erkende dat het doelsaldo aan het einde seizoen wel eens belangrijk kan zijn. De Rotterdammers hebben op het moment drie punten meer dan Ajax.

Dirk Kuyt pikte in De Kuip ook een doelpunt mee en maakte zo zijn honderdvijftigste treffer in de Eredivisie. “Een mooie mijlpaal waar ik trots op ben. Het is mooi hoe we vandaag hebben gereageerd na tegenslag. Dat is de kracht van dit Feyenoord”, sprak de aanvaller.