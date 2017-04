Internazionale beleeft pijnlijke avond en zet Europees voetbal op het spel

Internazionale is tegen een 1-2 nederlaag aangelopen. I Nerazzurri kwamen maandagavond door een doelpunt van Danilo D’Ambrosio op voorsprong tegen Sampdoria, maar gaven die in de tweede helft uit handen: 1-2. Door de nederlaag staat Inter nu met 55 punten op de zesde plaats in de Serie A.

Internazionale hoopte voor de vijftiende keer op rij ongeslagen te blijven in een thuiswedstrijd tegen Sampdoria in de competitie, en door de treffer van D’Ambrosio leek dat dus ook te lukken. De verdediger volleerde zo’n tien minuten voor rust raak na een voorzet van Éver Banega, al mocht Inter ook niet klagen dat men voor rust geen treffer hoefde te incasseren. Fabio Quagliarella trof immers na 25 minuten de paal en Bruno Fernandes deed in de blessuretijd hetzelfde.

In de tweede helft had Sampdoria meer geluk in de afronding, want aanvaller Patrik Schick tikte de bal na vijftig minuten van dichtbij binnen na een kopbal van Matías Silvestre. Het Internazionale van Stefano Pioli hoopte vervolgens opnieuw op voorsprong te kunnen komen, maar Ivan Perisic, Antonio Candreva en Mauro Icardi kregen de bal er niet in. Aan de andere kant viel na 85 minuten de 1-2: Quagliarella benutte een strafschop na een handsbal van Marcelo Brozovic.