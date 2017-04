‘Fosu-Mensah moet Chelsea-huurling opvolgen in Bundesliga’

Timothy Fosu-Mensah staat in de belangstelling van Borussia Mönchengladbach. De verdediger van Manchester United wordt gezien als ideale opvolger van Andreas Christensen, die na een verhuurperiode van twee seizoenen weer terugkeert naar Chelsea. Dat schrijft de Daily Mirror zondagochtend.

Christensen speelde in mei 2015 één wedstrijd voor Chelsea in de Premier League, waarna hij zich mocht bewijzen bij Mönchengladbach. In Duitsland groeide de Deen al gauw uit tot vaste waarde. In zijn eerste seizoen kwam Christensen tot 31 wedstrijden; deze jaargang staat de teller op 23, allemaal als basisspeler. Bovendien kwam hij tot acht interlands voor Denemarken.

Antonio Conte, die eveneens belangstelling heeft voor verdediger Issa Diop van Toulouse, zou van plan zijn om de twintigjarige Christensen terug te halen naar Stamford Bridge. In dat geval kijkt Mönchengladbach dus naar Fosu-Mensah. BMG hoopt de Nederlander eveneens op huurbasis over te nemen. Het jeugdproduct van Ajax speelde onder José Mourinho slechts één minuut in de competitie.