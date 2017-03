Viergever geniet weer: ‘Zijn komst naar Ajax is goed voor me geweest’

Voor het eerst sinds lange tijd meldde Nick Viergever zich afgelopen week weer bij Oranje. De verdediger van Ajax kwam in de interland tegen Italië als invaller in het veld en speelde zeven minuten mee. Volgens Viergever heeft trainer Peter Bosz een belangrijke rol gespeeld in zijn rentree bij Oranje.

“De komst van Bosz is goed voor me geweest. Hij heeft vertrouwen in me en zijn opvattingen over het spel staan dicht bij de manier waarop ik het voetbal wil beleven. Ik wil vooruit verdedigen en altijd het spel maken, zoals we bij Ajax laten zien. Daar geniet ik van”, zegt Viergever in gesprek met NUsport. “Ik heb altijd geloof gehouden in mezelf, maar sinds het begin van 2016 gaat het echt beter.”

Komende zondag staat voor Ajax de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op het programma. Bij Oranje kwam Viergever al wat Feyenoorders tegen. "We hebben het uiteraard ook over de Klassieker gehad. We dolden wat met elkaar, dat is alleen maar leuk. Maar we hadden het er ook over hoeveel er op het spel staat. Het wordt een mooie wedstrijd”, stelt de verdediger, die een enerverende week meemaakte bij Oranje. “Door die invalbeurt heb ik de week bij Oranje met een goed gevoel afgesloten. Het was door het ontslag van bondscoach Danny Blind een moeilijke week met een hoop commotie.”