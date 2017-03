‘Klaassen wordt in Engeland gewoon uitgelachen, hardop’

Davy Klaassen drong er onlangs bij de KNVB op aan om de wedstrijd van Ajax tegen FC Groningen wegens de Europese verplichtingen van de Amsterdammers te verzetten van zondag naar maandag, maar de bond deed hier uiteindelijk niets mee. Volgens Gertjan Verbeek is dit maar goed ook, aangezien de Nederlandse topclubs wel wat meer weerstand zouden mogen krijgen.

“Ja, want dat betekent meer inhoud en meer weerbaarheid voor de spelers. Kijk nu eens om je heen: in alle grote voetballanden worden veel wedstrijden gespeeld. Engeland, Spanje, Italië en Frankrijk hebben een competitie met twintig clubs. Duitsland heeft jaarlijks alleen al zeven clubs in het Europese voetbal, waarvan de meeste ook nog eens overwinteren”, begint hij tegenover Voetbal International.

“En wat gebeurt er in Nederland? Davy Klaassen klaagde dat de KNVB de wedstrijd tegen FC Groningen niet van zondag naar maandag had verplaatst omdat Ajax donderdags ook al Europees had gespeeld. In Engeland lachen ze hem uit. Hardop”, haalt Verbeek uit. Volgens de trainer van VfL Bochum zou het dan ook geen goed idee zijn om de Eredivisie verder in te krimpen. Hij denkt juist dat Ajax, Feyenoord en PSV elke week twee keer getest moeten worden.