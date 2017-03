‘Alle grote clubs wilden me hebben: Juve, Real, Barcelona, Chelsea, United'

Franck Ribéry speelt sinds 2007 in het shirt van Bayern München. Op dat moment had de aanvaller niet gedacht dat hij tien jaar later nog altijd in de Allianz Arena zou spelen. Al na één jaar in Zuid-Duitsland, kon de Fransman rekenen op de interesse van de gehele Europese top.

“Dat was echt waanzinnig. Alle grote clubs wilden me hebben: Juventus, Internazionale, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United”, zegt Ribéry tegenover Kicker. Uiteindelijk was het aan Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge te danken dat hij in München bleef. “Ze hebben veel met me gepraat. Ik ben nu tien jaar hier, heb met Bayern alles gewonnen en mijn familie is hier gelukkig.”

In de kwartfinale van de Champions League wacht voor Bayern München een treffen met Real Madrid. “We moeten echt top zijn om ze te verslaan. Ik denk dat we over genoeg kwaliteit beschikken, maar we mogen geen enkele fout maken tegen Real. Er is geen favoriet, beide teams zijn gelijk.”