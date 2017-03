‘Chelsea biedt nieuwe megacontracten aan na belangstelling Real Madrid’

Chelsea lijkt niet gerust op een langer verblijf van Eden Hazard. De sterspeler ligt weliswaar vast tot medio 2020, maar staat volgens diverse Engelse media in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid. Om Hazard voor de club te behouden, is Chelsea bereid om zijn salaris op te schroeven.

Twee jaar geleden zette de Belg zijn krabbel onder een contract ter waarde van 232.000 euro per week. De Daily Mirror meldt zaterdagochtend dat Hazard zich kan verheugen op een 'significante' salarisverbetering. De 26-jarige sterspeler, dit seizoen goed voor elf doelpunten en vier assists, zou intern hebben aangegeven gelukkig te zijn bij Chelsea. Hij is tevreden over de samenwerking met Antonio Conte en staat open voor een verbeterd contract.

Ook Thibaut Courtois lijkt vanwege interesse van Real Madrid een stok achter de deur te hebben. Vorige week schreef de Engelse tabloid nog dat de landgenoot van Hazard circa 230.000 euro per week kan gaan verdienen, als hij zijn toekomst verbindt aan Chelsea. Inmiddels lijkt een deal ophanden. Op dit moment verdient de keeper iets meer dan de helft: 120.000 euro.