Danny Blind positief: ‘Ik vind dat wij een betere ploeg hebben’

Het Nederlands elftal is volop verwikkeld in de strijd om de tweede plek in de kwalificatiepoule en zaterdag wacht directe concurrent Bulgarije in Sofia. Dat alleen een overwinning voldoet in de Bulgaarse hoofdstad weten de Oranje-internationals maar al te goed en ook Kevin Strootman beseft zich wat er op het spel staat.

“Dit is een heel belangrijke wedstrijd. We mogen niet meer veel laten liggen. Het volgende kwalificatieduel na Bulgarije is pas weer in juni. Dus om een goed gevoel te houden, moeten we gewoon winnen. Het is zaak een signaal af te geven dat we het WK willen bereiken”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Bondscoach Danny Blind gaat uit van een goed resultaat, al weet hij ook dat Oranje niet in de counterval van de Bulgaren zal moeten trappen: “Dat is altijd lastig, want wij zijn geen ploeg die voor de pot gaat hangen. We zullen heel alert en attent moeten zijn in de omschakeling. Maar ik vind dat wij een betere ploeg hebben dan de Bulgaren.”