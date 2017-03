‘Ik wil eerst de man worden bij Ajax en mijn droomclub is Barcelona’

Sinds zijn debuut begin dit jaar voor Ajax moest Justin Kluivert het voornamelijk stellen met invalbeurten, maar afgelopen weekeinde kon de zeventienjarige aanvaller in de uitwedstrijd tegen Excelsior (1-1) rekenen op een basisplaats. Kluivert beschaamde het vertrouwen van trainer Peter Bosz niet en nam de gelijkmaker voor zijn rekening. De jongeling denkt nog voldoende te kunnen leren in Amsterdam, maar droomt van een internationale carrière.

"Ik wil eerst de man worden bij Ajax", geeft Kluivert aan in gesprek met Goal. "Mijn droomclub is Barcelona, maar het lijkt me ook geweldig om in Engeland te spelen. Ik houd van de sfeer in de Premier League en het zou mooi zijn daar eerst een paar jaar te spelen en dan bij Barcelona te komen."

Hoewel Kluivert dus een carrière bij Barcelona ambieert, staat zijn idool op de loonlijst bij aartsrivaal Real Madrid. "Mijn voorbeeld is Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Niet alleen vanwege zijn kwaliteiten, die overduidelijk zijn, maar ook vanwege de manier waarop hij leeft, eet en hoe hard hij traint. Hij is echt een voorbeeld voor me", besluit de vleugelflitser.