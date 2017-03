‘Wijnaldum had acht jaar Eredivisie in de benen, Depay schoot meteen door’

Memphis Depay heeft zijn carrière na een teleurstellende periode bij Manchester United weer nieuw leven weten in te blazen bij Olympique Lyon. De vleugelaanvaller scoorde vijf keer in zijn laatste zeven wedstrijden voor de Franse grootmacht en fungeerde bovendien tweemaal als aangever. Marcel Brands, technisch directeur van PSV, die Depay in de zomer van 2015 voor 34 miljoen euro verkocht aan United, zegt niet verrast te zijn door de wederopstanding van de Oranje-international.

"Ik heb geen dag het vertrouwen verloren in Memphis, hoewel hij bij Manchester United niet kwam bovendrijven", zegt de beleidsmaker deze week in gesprek met Voetbal International. "Natuurlijk heeft hij een moeilijke periode gehad, maar als je ziet wat hij in het Nederlands elftal op het allerhoogste niveau al heeft laten zien, weet ik genoeg."

Volgens Brands vergt de stap van de Eredivisie naar de Europese top de nodige aanpassingen. "Het is moeilijk om in zo'n korte periode al op dat niveau te komen", stelt hij. Brands trekt de vergelijking met Georginio Wijnaldum, die net als Depay PSV twee jaar geleden verliet voor een avontuur in de Premier League. Wijnaldum opteerde in eerste instantie echter voor een transfer naar Newcastle United, alvorens hij afgelopen zomer naar Liverpool verkaste.

"Hij heeft er via een tussenstap in de Premier League wat langer over gedaan, maar heeft wel de top gehaald", vertelt Brands over de middenvelder. "Ik denk nog steeds dat het de beste weg is. Wijnaldum had acht jaar Eredivisie in de benen. Aanvoerder, beste speler. Memphis schoot gelijk door. Na twee jaar knallen stond hij ineens aan de top."