Oppermachtig AZ stopt pas bij vier doelpunten tegen ADO Den Haag

AZ heeft FC Twente gepasseerd en staat nu vijfde in de Eredivisie. De formatie van trainer John van den Brom had zondagavond geen kind aan ADO Den Haag, stond bij rust al met 3-0 voor en stapte uiteindelijk met een 4-0 zege van het veld in het AFAS Stadion. AZ heeft 41 punten en heeft een beter doelsaldo dan Twente.

ADO hoopte voor het eerst sinds de eerste vier duels van deze voetbaljaargang in drie competitiewedstrijden op rij ongeslagen te blijven, maar kwam dus bedrogen uit. De bezoekers speelden al gauw een verloren duel in Alkmaar, want binnen 34 minuten stond het 3-0. Dabney dos Santos pikte de bal op nadat Alireza Jahanbakhsh had doorgekopt en drukte met zijn linker af. De talentvolle aanvaller tekende daarmee al na zeven minuten voor de 1-0 en zes minuten later schoof hij op aangeven van Stijn Wuytens de 2-0 tegen de touwen.



AZ had overigens al eerder op voorsprong kunnen komen, maar een inzet van Jahanbakhsh kon net op tijd worden gekeerd door doelman Robert Zwinkels. Na de 2-0 nam AZ gas terug, maar er zou voor de pauze toch nog één treffer vallen: Joris van Overeem chipte de bal na een pass van Wuytens op prachtige wijze over Zwinkels heen. AZ zat op rozen en Alfons Groenendijk greep in: hij haalde Danny Bakker naar de kant ten faveure van Tom Trybull. Ook na die mutatie kon ADO geen wedstrijd meer van maken.

Nadat onder anderen Dos Santos een goede kans had laten liggen, maakte Fred Friday er na ruim een uur voetballen 4-0 van door na voorbereidend werk van Jahanbakhsh en Van Overeem (een hakje) te scoren. ADO kreeg in het vervolg nog maar één serieuze kans om met een eretreffer op zak terug te keren naar de Hofstad, maar Guyon Fernandez mikte in de handen van Tim Krul. De doelman behaalde zijn eerste clean sheet voor AZ en AZ heeft nu voor het eerst na vijftien competitiewedstrijden weer eens ‘de nul’ gehouden.