NAC klaagt niet over ‘miljoenenselectie’ Jong Ajax: ‘Alleen maar leuker’

Clubs uit de Jupiler League zijn vaak kritisch op de beloftenploegen van Ajax en PSV, omdat het altijd maar de vraag is welke spelers worden ingezet. Zo werd onlangs David Neres in een klap de duurste speler ooit in de Jupiler League. Met zijn transfersom van twaalf miljoen is zijn waarde hoger dan de begrotingen van alle clubs uit de Jupiler League. Bij NAC Breda klaagden ze daar na de 4-3 overwinning niet over.

Neres opende vrijdagavond de score in Breda met zijn eerste doelpunt in het shirt van Ajax. Mede dankzij twee doelpunten van Cyriel Dessers bleven de drie punten in het Rat Verlegh Stadion. De Belgische spits vond het niet erg dat de Amsterdammers aan de aftrap verschenen met Neres en Mateo Cassierra, spelers die voor miljoenen werden aangetrokken.

Waar de supporters van NAC voor de wedstrijd via spandoeken nog hun onvrede uitte over de gang van zaken rondom de beloftenploegen, ziet Dessers het anders. “Dit soort namen maakt het juist alleen maar leuker. Het is in ieder geval leuker dan tegen een A1-team spelen. Het publiek heeft er ook van genoten. Het liep vanavond op alle vlakke goed", aldus de spits tegen BN DeStem.