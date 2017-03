Pechvogel is Feyenoord dankbaar: ‘Zeker gezien mijn moeilijke situatie’

Sven van Beek zette vrijdag zijn handtekening onder een nieuw contract met Feyenoord. Club en verdediger waren het begin dit jaar al eens geworden over een contractverlenging van een jaar, tot de zomer van 2019. "Feyenoord spreekt hiermee veel vertrouwen uit in mij, zeker gezien de moeilijke situatie waarin ik zit."

Van Beek staat al het hele seizoen buitenspel met een voetblessure en dat is afzien voor de 22-jarige verdediger. Hij werkt dagelijks aan zijn herstel. "Soms is het zwaar, ik kan al heel lang niet doen wat ik het liefst doe: voetballen. Gelukkig heb ik veel steun van de mensen om me heen, terwijl ook het geloof om sterker terug te komen mij kracht geeft om door te gaan", benadrukt Van Beek op de clubsite van Feyenoord.

"Dit nieuwe contract geeft mij de rust om mezelf volledig te focussen op het verdere herstel. Ik ben heel blij met het vertrouwen van de club." Feyenoord is hard op weg om zich voor het eerst sinds 1999 kampioen van Nederland te kronen. Van Beek is trots op zijn ploeggenoten. "Het is jammer dat ik daar geen onderdeel van ben, maar ik blijf keihard knokken om terug te komen. Wanneer dat moment komt, is moeilijk te zeggen."