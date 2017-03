Boilesen negeert fluitconcert: ‘Ik had het druk genoeg met Kasper’

Nicolai Boilesen kon donderdagavond niet rekenen op een warm welkom van het Ajax-publiek. De verdediger maakte in de tweede helft zijn entree bij FC Kopenhagen en werd voortdurend uitgefloten door de aanhang van zijn ex-werkgever. Boilesen schonk geen aandacht aan de reactie van de supporters.

"Ik heb er niet veel energie ingestoken", verklaart de Deen in gesprek met De Telegraaf. "Ik heb me gefocust op mijn taak. Ik had het druk genoeg met Kasper (Dolberg, red.). Hij is een heel goede speler en ik had niet veel energie over om naar de fans te luisteren. Ze mogen doen wat ze willen."

"Het was voor mij bijzonder om hier weer te spelen. Al had ik liever niet ingevallen en gewonnen. Voor de Ajax-fans was het in ieder geval een mooie avond", weet de linksback, die halverwege de wedstrijd werd ingebracht als vervanger Jores Okore. Het was de eerste keer dat Boilesen een helft meedeed bij Kopenhagen.