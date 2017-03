FA klaagt Manchester United aan; Rojo gaat vrijuit na stamp op Hazard

De tuchtcommissie van de Engelse voetbalbond FA heeft Manchester United aangeklaagd omdat de club er niet in is geslaagd om zijn spelers tijdens de wedstrijd tegen Chelsea in toom te houden. The Red Devils hebben tot vrijdagavond de tijd om op de aanklacht te reageren.

De FA verwijst in het statement naar een incident in de 35e minuut en doelt daarmee dus op de rode kaart die Ander Herrera ontving. De middenvelder beging een overtreding op Eden Hazard, kreeg zijn tweede gele kaart en een aantal spelers van Man United ging daarop verhaal halen bij scheidsrechter Michael Oliver.

Man United verloor de kwartfinalewedstrijd in de FA Cup uiteindelijk met 1-0 van Chelsea doordat N’Golo Kanté in de tweede helft doel trof. Marcos Rojo hoeft overigens niet te vrezen voor een schorsing. De verdediger stampte tijdens het duel op het lichaam Hazard, maar de FA ziet geen reden om die actie nader te onderzoeken.