Younes en Dolberg bezorgen Ajax zorgeloze wedstrijd tegen Twente

Ajax heeft de achterstand op Feyenoord weer teruggebracht tot vier punten. De nummer twee van de Eredivisie kende zondag weinig moeite met FC Twente: 3-0. Amin Younes en Kasper Dolberg (2x) namen de doelpuntenproductie op zich. Ajax nestelt zich dankzij de zege ook steviger op de tweede plaats, terwijl Twente zevende blijft staan.

De druk was hoog na de overwinning van Feyenoord en dus zocht Ajax voor eigen publiek de aanval. Toch was de eerste helft weinig verheffend. Het team van Peter Bosz controleerde de wedstrijd grotendeels, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten of een veelvoud aan kansen. Een van de grootste mogelijkheden was na vijf minuten voor Dolberg, die na een fraaie pass van Hakim Ziyech ontsnapte aan buitenspel. Oog in oog met Nick Marsman trok de doelman echter aan het langste eind. Marsman verkleinde zijn doel en keerde de inzet van Dolberg met zijn benen.

Even daarna wist Dolberg de keeper van Twente ook niet te verrassen met een afstandsschot. Een poging van Ziyech leverde eveneens weinig problemen op. Twente kwam gaandeweg de eerste helft steeds minder in de problemen. Enes Ünal, die nog maar één doelpunt nodig heeft om de meest doeltreffende Turk ooit te worden in een Eredivisie-seizoen, werd bediend door Hidde ter Avest en kopte uit vrijstaande positie naast. Het laatste woord was aan Bertrand Traoré, die de bal op een presenteerblaadje kreeg van Younes. De Burkinees kreeg zijn voet er niet goed tegenaan en schoot bij de tweede paal naast.

Kasper Dolberg omspeelde Nick Marsman voorafgaand de 2-0.

Een dure misser werd het niet, want vlak na rust was het alsnog raak voor Ajax. Younes verdubbelde zijn seizoensproductie op aangeven van Davy Klaassen. De buitenspeler twijfelde geen moment en schoot verdienstelijk raak in de korte hoek. Het was dit seizoen de eerste treffer van Younes voor eigen publiek in de Eredivisie. Daar had de aanvaller in totaal 24 schoten voor nodig.Het was vervolgens wachten op de beslissing van Ajax. De runner-up van de Eredivisie had weinig meer te duchten van de bezoekers en kwamen halverwege de tweede helft op 2-0.

Opnieuw was Younes belangrijk: de Duitser zette Dolberg vrij voor Marsman, waarna de spits de bal behendig meenam. Hij omspeelde de keeper en tikte binnen in een leeg doel. Voor de twaalfde keer dit seizoen kwam Dolberg tot scoren. In de daaropvolgende fase viel er voor de thuissupporters weinig meer te beleven. Ajax hield de voorsprong zonder moeite vast, maar wist Twente amper in de problemen te brengen. Drie minuten voor tijd was Ziyech nog wel dichtbij, toen hij na een fraaie solo op Marsman stuitte. Het leek dus bij 2-0 te blijven, maar via Ziyech mocht Dolberg voor open doel de eindstand bepalen.