Barcelona deelt nieuw contract met transferclausule van 125 miljoen uit

Barcelona en Ivan Rakitic gaan langer door met elkaar. De middenvelder heeft een nieuw contract getekend bij de Spaanse grootmacht en ligt nu tot medio 2021 vast in het Camp Nou, zo maakt de club donderdagavond bekend via de officiële kanalen. Barcelona heeft bovendien een transferclausule van 125 miljoen euro bedongen in de nieuwe verbintenis.

Rakitic komt sinds de zomer van 2014 uit voor Barcelona, dat hem destijds voor circa twintig miljoen euro wegplukte bij Sevilla. Met die club won de 28-jarige middenvelder in het seizoen 2013/14 de Europa League. Rakitic speelde in drie seizoenen 145 wedstrijden in alle competities voor Barcelona en was daarin goed voor 23 doelpunten. Hij won met Barça onder meer de Champions League en de Spaanse landstitel.

Rakitic is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Basel, maar brak in het Europese voetbal door bij Schalke 04. In Gelsenkirchen vertoefde de geboren Zwitser vier seizoenen, alvorens hij begin 2011 naar Sevilla verkaste. Voor de nationale ploeg van Kroatië staat de teller inmiddels op 81 interlands.