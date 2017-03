Krul: ‘Ik zei tegen Lampard: ’Hey, Frank.. Weer door het midden vandaag?‘’

Tim Krul bewees vorige week in de halve finale van de KNVB beker tegen SC Cambuur opnieuw zijn waarde als penaltykiller. De laatste strafschop van Martijn Barto verdween in de handen van de sluitpost. Krul keerde in zijn loopbaan al de nodige strafschoppen, onder meer van Frank Lampard.

“Lampard bijvoorbeeld nam zijn strafschoppen altijd hard door het midden. Dus zei ik: Hey, Frank… Weer door het midden vandaag? Toen schoot hij binnenkant-voet naar de hoek en pakte ik de bal”, zegt Krul in gesprek met Voetbal International. “Tegen Gerrard blufte ik ook dat ik zijn geheim wel kende. Good for you, riep hij en hij scoorde, al had ik er nog wel een hand tegen. Kreeg ik nog een klapje tegen mijn hoofd van hem. Na afloop vraag je jezelf af wat je bezielde, zo'n grote mond tegen spelers van dat kaliber, maar het is een kwestie van durf."

De gekeerde strafschop in de halve finale van de KNVB beker betekende een opsteker voor Krul, die er afgelopen halfjaar bij Ajax niet aan te pas kwam. “Ik had al een paar keer gekeept in Jong Ajax toen de bekerwedstrijd tegen Cambuur op het programma stond. In mijn beleving zou dat een mooi duel zijn geweest voor mij, maar de trainer koos voor Diederik Boer”, herinnert de huurling van Newcastle Untied zich. “Toen was ik wel even teleurgesteld, maar met terugwerkende kracht is het een zegen geweest, want anders had ik die halve finale niet eens mogen keepen namens AZ.”