Conte reageert op geruchten: ‘Ik hoop nog jaren bij Chelsea te werken’

De laatste tijd werd er gefluisterd dat Antonio Conte na dit seizoen alweer zou vertrekken bij Chelsea. Internazionale zou hem met een megasalaris terug willen lokken naar Italië. De oefenmeester heeft de geruchten echter uit de wereld geholpen en zegt nog jaren aan het roer te willen staan om Stamford Bridge.

“Mijn vrouw en dochter bleven dit jaar in Italië, maar ik hoop dat ze snel hier zullen zijn. Ik heb ze nodig”, zegt Conte in gesprek met de Evening Standard. “Ik hoop nog jaren de manager van Chelsea te zijn. Als je aan een nieuw project begint, wil je er jaren mee werken. Om te bouwen aan zo’n team, moet je de kans hebben om mee te groeien met je spelers en proberen zoveel mogelijk te winnen.”

“Het was lastig om hier te beginnen, omdat de club een slecht jaar achter de rug had”, stelt de Italiaanse oefenmeester. “Maar ik ben blij dat de spelers zoveel toewijding lieten zien, want de club is alweer snel terug in de top. Het belangrijkste is het succes van de club, het team en de manager. Nu is het zaak om zo verder te gaan, want we willen aan kop blijven in de Premier League.”