Onana wees Engelse top af: ‘Net als een serie Spaanse clubs’

André Onana heeft Jasper Cillessen dit seizoen doen vergeten onder de lat bij Ajax. Na het vertrek van de Oranje-international naar Barcelona, nam de talentvolle keeper het stokje over. Tim Krul werd nog wel geleend van Newcastle United, maar hij kwam er niet aan te pas in de concurrentiestrijd met Onana. Toen Onana begin 2015 de overstap maakte van Barcelona naar Ajax, kon hij ook bij andere clubs terecht.

Het was aan technisch directeur Marc Overmars te danken dat Onana voor Ajax koos. "Het streelde me dat Marc Overmars echt werk van mij heeft gemaakt", zegt de twintigjarige keeper in gesprek met ELF Voetbal. "Maar het allerbelangrijkste vond ik toch wel dat Ajax jonge spelers écht een kans geeft. Dat gaf de doorslag. Chelsea en Arsenal toonden ook interesse, net als een serie Spaanse clubs. Maar ik geloofde er niet in dat ik daar aan spelen zou toekomen."

Onana maakt dit seizoen indruk in Amsterdam en blijkt moeilijk te passeren. Hij staat er inmiddels om bekend zijn doel vaak schoon te houden. "We verdedigen als team. Ik krijg de credits, maar eigenlijk verdient het hele elftal een compliment. En keeperstrainer Carlo L'Ami. Carlo zegt altijd: André, ik weet dat het niet makkelijk is, maar je móét voor de clean sheet gaan. Hij heeft het er ingepompt."