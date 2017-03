Jol blikt terug: ‘Ik zei hem dat het niet mogelijk was: ‘This is Ajax’’

Hyun-Jun Suk vertelde woensdag ervan te dromen zijn loopbaan af te sluiten bij Ajax. De Zuid-Koreaanse cultheld kwam in 2009 aanwaaien bij de club en mocht meetrainen van Martin Jol. Het duurde even voordat de oefenmeester overstag ging: de volhardende Suk meldde zich geregeld bij het trainingsveld en nam geen genoegen met 'nee'.

In gesprek met Voetbal International blikt Jol terug op de komst van Suk, die tot zes wedstrijden voor Ajax kwam en inmiddels bij Debreceni VSC in Hongarije speelt. Op weg van de kleedkamer naar het trainingsveld werd de coach aangesproken. "Toen ik daar zo liep op weg naar de training hoorde ik een keer heel beleefd 'Mister Martin' roepen. Ik keek op en werd aangesproken door een buitenlandse jongen die vroeg of het mogelijk was om een keer mee te trainen."

Jol schudde met zijn hoofd. "Maar toen wees hij naar een jongen die naast hem stond. 'It is for my friend Suk, and he is a very big talent'. Ik zei hem dat het niet mogelijk was. 'This is Ajax', antwoordde ik en gaf aan dat hij het beter bij de jeugd kon proberen." De Zuid-Koreanen bleven echter terugkeren; Jol begon zich 'ongemakkelijk te voelen'. "Bovendien had het ook wel wat. Ik ben eigenlijk ook zo opgevoed: wie niet waagt, die niet wint. En het zal toch ook niet zo zijn dat hij helemaal niets kan, dacht ik, anders staat hij daar niet iedere dag."