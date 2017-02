Advocaat ondanks prachtige goal Lens in grote problemen bij Fenerbahçe

De druk op Dick Advocaat neemt alsmaar toe. Fenerbahçe werd donderdag uitgeschakeld in de Europa League en draait ook binnen de eigen landsgrenzen dramatisch. Zondag volgde nieuw puntverlies: de nummer vier van de Süper Lig kwam niet voorbij Gaziantepspor. Op bezoek bij de hekkensluiter werd het 1-1.

Jeremain Lens maakte het enige doelpunt namens de bezoekers en dat was van grote schoonheid. Halverwege de eerste helft nam de Nederlander de bal in één keer op de slof, na een voorzet vanaf de rechterflank. Het was de gelijkmaker van Fenerbahçe, want Gaziantepspor had de score geopend na tien minuten. Sefa Yilmaz bracht Gaziantepspor aan de leiding.

Een inzet van Nabil Ghilas, die voortkwam uit een fraaie individuele actie, werd nog gepareerd door doelman Fabiano van Fenerbahçe. In de rebound was het voor Sefa een koud kunstje om binnen te werken. De grootmacht uit Istanbul speelde vervolgens een teleurstellende tweede helft en werd zelden gevaarlijk. Evans Kangwa van Gaziantepspor trof vlak voor het eindsignaal nog de paal. Het Fenerbahçe van Advocaat wist al vier competitieduels en vijf officiële wedstrijden op rij niet te winnen.