‘De keuze tussen Feyenoord of PSV zou heel moeilijk zijn’

Georginio Wijnaldum weet niet of hij ooit nog terugkeert in de Eredivisie. De 26-jarige middenvelder speelde voor Feyenoord en PSV alvorens hij via Newcastle United bij Liverpool terechtkwam en daar heeft hij het nu erg naar zijn zin.

“Een terugkeer naar Feyenoord of PSV? Dat is heel moeilijk”, zegt de 36-voudig international van het Nederlands elftal in een interview met de NOS. “Ik weet niet hoe mijn carrière loopt. Eén ding weet ik wel: ik kan niks beloven. Het zou wel een hele moeilijke keuze zijn, omdat ik bij allebei een heel goed gevoel heb.”

Wijnaldum erkent wel dat hij meer heeft met Feyenoord: “Ik ben nog altijd Feyenoorder. Ik heb zeven jaar bij Feyenoord gespeeld. Vervolgens ben ik weggegaan door omstandigheden, maar ik ben altijd geholpen door de fans en de mensen binnen de club.” Gini speelde 135 wedstrijden voor de Kuipbewoners en daarin scoorde hij 25 keer.