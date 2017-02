‘Kuyt is een dissonant en werd door zijn medespelers soms overgeslagen’

Feyenoord neemt het zondagmiddag op tegen PSV en Dirk Kuyt zal volgens het Algemeen Dagblad in de basis beginnen; Steven Berghuis wordt volgens de krant het slachtoffer. Aad de Mos zou het echter anders aanpakken en zou de 36-jarige aanvoerder van de Rotterdammers niet aan de wedstrijd laten beginnen.

De Mos vindt dat Kuyt tegen ADO Den Haag geen goede wedstrijd speelde, zo vertelt hij in NRC: “Kuyt was deze wedstrijd de minste van alle Feyenoord-spelers. Hij is een dissonant in het combinatievoetbal. In bepaalde fases sloegen ze hem over tegen ADO.” Ook omdat er tegen PSV waarschijnlijk veel kilometers afgelegd moeten worden, zou de trainer in ruste Kuyt niet laten starten.

De 69-jarige De Mos voegt eraan toe dat hij er weinig begrip voor heeft dat Kuyt in de pers zijn onvrede uitte over zijn reserverol; zo zei de captain dat hij meer krediet dacht te hebben. “Kuyt is door de mand gevallen. Hij is op een verkeerd moment gaan koeren dat hij niet in de basis stond”, besluit de voormalig coach van onder meer Ajax en PSV.