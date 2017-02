VIDEO - Ajax-opponent door doelpuntloos gelijkspel verder in Europa League

Ajax werd vrijdag bij de loting voor de achtste finales van de Europa League gekoppeld aan FC Kopenhagen. De Denen bereikten de volgende ronde door in eigen huis met 0-0 gelijk te spelen tegen Ludogorets. In Bulgarije had FC Kopenhagen met 1-2 gewonnen, waardoor de doelpuntloze remise voldeed. Ex-Ajacied Nicolai Boilesen kwam kort voor tijd in het veld bij de Deense topclub.