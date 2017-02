Donkerrode kaart Alli leidt Europese uitschakeling van Tottenham in

Tottenham Hotspur heeft zich donderdagavond niet voor de achtste finales van de Europa League geplaatst. Ook op een uitverkocht Wembley slaagde het team van manager Mauricio Pochettino er niet in om AA Gent te verslaan. Een week na de 1-0 nederlaag in België kwamen de Londenaren niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen de Belgen, die zich zodoende bij de laatste zestien scharen.

Het zag er reeds na tien minuten veelbelovend uit voor Tottenham. Liefst drie spelers van AA Gent verkeken zich op een lange bal, waarna Christian Eriksen na een sprint het leer in de korte hoek mikte: 1-0. Het team van Pochettino kreeg vervolgens echter twee grote dompers te verwerken. Tien minuten na de openingstreffer kopte Harry Kane na een corner de bal achter zijn eigen doelman en zes minuten voor rust stonden de Londenaren met tien man op het veld. Dele Alli werd terecht bestraft voor een zware overtreding op Brecht Dejaegere.

Ondanks de ondertalsituatie, probeerde Tottenham terug in de wedstrijd te komen en dat lukte na iets meer dan een uur spelen. Na een combinatie tussen Kyle Walker en Eriksen zorgde Wanyama net binnen het strafschopgebied voor de 2-1. De tussenstand zorgde ervoor dat de wedstrijd op en neer ging, met kansen over en weer. Acht minuten voor tijd deelde AA Gent de genadeklap uit. Eric Dier blokkeerde een voorzet van Kalifa Coulibaly, waarna de bal perfect voor de voeten van Jérémy Perbet viel. De maker van het enige doelpunt in het heenduel zorgde met een rake volley voor de 2-2.