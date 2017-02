‘Dat is een proces, ik zie Feyenoord als een goede club voor hem’

Yassin Ayoub is in de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een van de belangrijkste schakels bij het dit seizoen verrassend goed presterende FC Utrecht. De middenvelder is geen doelpuntenkanon, ziet ook Gert Kruys, maar de analyticus denkt dat Ayoub zo langzamerhand wel toe is aan een stap hogerop.

“Hij krijgt genoeg kansen, maar het rendement moet omhoog. Dat is een proces. In een beter team krijgt hij meer kansen. Feyenoord zie ik als een goede club voor hem”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Bart Ramselaar heeft bewezen dat de stap van Utrecht naar de top goed te maken is. Yassin heeft zich onder trainer Erik ten Hag enorm ontwikkeld.” Kruys ziet dat Ayoub de afgelopen jaren veel in zichzelf heeft geïnvesteerd en vooral op mentaal vlak sterker is geworden.

Dat de middenvelder van de Domstedelingen met zijn 1,75 meter niet de grootste is, hoeft volgens de voormalige coach van onder meer Sparta Rotterdam geen onoverkomelijk probleem te vormen: “Er zijn tegenwoordig veel kleine middenvelders. Kijk bij Feyenoord naar Vilhena of bij PSV naar Ramselaar. Geen beren, maar die redden zich toch. Het gaat om longinhoud en voetballend vermogen. Daarmee zit het wel goed bij Ayoub.”