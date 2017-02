Transfer naar Zenit voorlopig van de baan: ‘Niks meer vernomen’

Davy Pröpper werd tijdens de afgelopen transferperiode sterk in verband gebracht met een transfer naar Zenit Sint-Petersburg. De Russische topclub had een bod uitgebracht op de Oranje-international, maar PSV weigerde. Waar verschillende media spraken over een akkoord over de transfersom, bleek daar volgens technisch manager Marcel Brands geen sprake van te zijn. Nadat de Eindhovenaren het bod op Pröpper weigerden, hoorden zij niet meer van Zenit.

"Nee, er is nooit een akkoord geweest. Zij hebben een bod gedaan. Daar hebben wij meteen netjes op gereageerd dat we eigenlijk in deze winter Davy niet wilden verkopen”, vertelt Brands tegenover PSV TV. “Dat we het wel een aanzienlijk bod vonden, dat bespreekbaar zou zijn in de zomer, maar niet nu. Als ze het toch nu hadden gewild, dan had het bod veel hoger moeten zijn. Daar zijn zij nooit meer op teruggekomen.”

PSV wilde de middenvelder in januari liever niet laten gaan. "Of het moest zó buitensporig worden. Dat is het niet geworden in onze ogen, dus daar is het ook bij gebleven", aldus Brands. "Ik heb wel met zijn zaakwaarnemer en Davy gesproken over hoe hij er zelf in stond. Als hij had mogen kiezen, kiest hij ook liever voor de zomer. Hij vindt het ook niet prettig om midden in het seizoen zoiets te doen."

Het was niet de eerste keer dat Zenit zich meldde voor Pröpper. Vorig jaar was dat ook al het geval. “Toen zei hij heel resoluut nee", aldus Brands. "Toen hebben we zijn contract opengebroken en verlengd. Nu had hij zoiets van: ik sta er wel voor open, maar het tijdstip komt erg ongelegen. Dus het was niet van Davy uit dat het gepusht werd”, besluit Brands, die geen contact meer heeft gehad met Zenit. “In theorie kan het nog, want de markt daar is tot 24 februari open. Maar na het laatste contact vernamen we niks meer."