Van Hanegem waarschuwt Feyenoord: ‘Anders missen ze ook dit jaar de titel’

Feyenoord deed zondag wat het moest doen op bezoek bij ADO Den Haag en won in het Kyocera Stadion met 0-1. Overtuigend was het echter allerminst wat de Rotterdammers lieten zien. Volgens Willem van Hanegem moet de koploper van de Eredivisie beter gaan spelen om eerste plek te behouden.

“Vergeet niet: Feyenoord speelde gisteren tegen de nummer achttien van de eredivisie”, schrijft Van Hanegem in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. “De nummer achttien! Niet de nummer drie of vier hè? Zo'n beperkte ploeg als ADO Den Haag hoor je, als je echt kampioen wilt worden, met je hele ziel en zaligheid ondersteboven spelen. Maar dat gebeurde dus niet.”

“Daarom blijf ik Feyenoord waarschuwen, zoals ik al vaker op deze plek heb gedaan: het veldspel moet echt beter. Anders mist Feyenoord ook dit jaar de landstitel en loopt het seizoen alsnog uit op een teleurstelling, voor mij en voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt”, stelt de oud-international, die Feyenoord moeizaam vond spelen in Den Haag. “Feyenoord maakte gisteren in Den Haag uiteindelijk zijn supporters toch nog blij, maar tijdens de wedstrijd hadden diezelfde fans het gevoel dat ze langs een afgrond gingen. Ikzelf kreeg ook steeds een beroerte als die gasten van ADO de bal naar voren schoten. Hij kon namelijk best een keer goed vallen.”