Zorgwekkende statistieken van Krul bij AZ: ‘Dit is doodzonde voor hem’

Tien van de twintig schoten die Tim Krul in dienst van AZ in alle competities op doel heeft gekregen, eindigden in een goal, zo berekende Opta zondagavond. De van Newcastle United gehuurde doelman slaagde er ook zondag in de competitiewedstrijd tegen Willem II (1-1) niet in om zijn doel schoon te houden en dat was dit keer aan hem te wijten.

Krul had in de slotseconden eerder bij de bal moeten zijn dan Erik Falkenburg, maar was te laat en zag de kopbal in zijn doel verdwijnen. "Dit is doodzonde voor Krul”, vertelt collega Kostas Lamprou van Willem II, in gesprek met De Telegraaf. "Mensen die dit drie keer in de herhaling hebben teruggezien, zullen zeggen: hij had die bal moeten hebben. Dat is ook zo, dat weet Tim zelf ook wel, maar het gebeurde echt in een split second."

"Nu krijgt hij al het gezeik over zich heen, terwijl hij AZ ook twee keer op de been heeft gehouden en de aanvallers veel kansen hebben gemist", zo benadrukt Lamprou, die zelf ook een paar keer op vergelijkbare wijze in de fout gegaan. Lengte is zodoende niet doorslaggevend. "Iedereen maakt fouten in zijn leven, maar als de keeper er één maakt, is hij de gebeten hond. Zo werkt het nu eenmaal."