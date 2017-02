‘Dat zou de grootste teleurstelling zijn uit de geschiedenis van Feyenoord zijn’

Wanneer Feyenoord dit seizoen geen kampioen wordt, is dat volgens Aad de mos ‘de grootste teleurstelling uit de clubgeschiedenis’. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst gaat met nog elf competitieduels aan kop in de Eredivisie met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax.

Feyenoord kwam zondagavond weer een stap dichterbij het kampioenschop door de 0-1 uitzege op ADO Den Haag. "Feyenoord moet gewoon kampioen worden, anders krijg je een hoop ellende. Dan moet je niet praten over Kuyt die wel of niet moet blijven, maar dan moet je afscheid nemen van heel veel mensen", zegt De Mos bij RTV Rijnmond. "Als het nu niet gebeurt, met in gedachte wat zich nu heeft afgespeeld, dan zou dat de grootste teleurstelling zijn uit de geschiedenis van Feyenoord."

De Mos rekent erop dat Van Bronckhorst Feyenoord naar het eerste kampioenschap van deze eeuw loodst. "Hij is groeiende als coach. Wat hij vrijdag op de persconferentie zei klonk als muziek in de oren. Het moet afgelopen zijn met de eigen belangetjes.” Volgende week zondag wacht Feyenoord de kraker tegen PSV.