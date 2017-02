AS Roma blijft met vijftiende thuisoverwinning op rij in spoor Juventus

AS Roma heeft in de achtervolging op Juventus geen fout gemaakt. De Romeinen wonnen in eigen huis met 4-1 van Torino, door doelpunten van Edin Dzeko, Mohamed Salah, Leandro Paredes en Radja Nainggolan. Het betekende voor AS Roma de vijftiende thuisoverwinning op rij in de Serie A.

Kevin Strootman kwam tachtig minuten in actie bij i Giallorossi en zag zijn ploeg al vroeg in de eerste helft op voorsprong komen. Edin Dzeko speelde zich knap vrij op de rand van het strafschopgebied en schoot in de verre hoek raak. Enkele minuten later verdubbelde de thuisploeg de marge al naar twee. Mohamed Salah pikte een afgeslagen lange bal op in het strafschopgebied en zette met een hard en laag schot de 2-0 op het scorebord.

De kers op de taart was echter de treffer van Leandro Paredes na ruim een uur spelen. Een afgeslagen corner viel voor de voeten van de middenvelder, die van een meter 25 de bal met een streep in het doel volleerde. Enkele minuten voor tijd deed Maxi López iets terug namens Torino met zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Verder kwamen de bezoekers uit Turijn echter niet meer en zagen Roma in de slotminuut nog één keer scoren. Radja Nainggolan bepaalde de eindstand op 4-1. AS Roma deed zo hetzelfde als concurrenten Napoli en Juventus: winnen. De Romeinen nemen de tweede plaats weer over van Napoli, dat twee punten minder heeft. Koploper Juventus heeft nog een voorsprong van zeven punten.