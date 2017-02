‘Het lijkt alsof Ziyech denkt dat hij al gearriveerd is’

Ajax had afgelopen donderdag goede zaken kunnen doen in de Europa League door uit te winnen van Legia Warschau. De Amsterdammers kwamen echter niet verder dan een 0-0 gelijkspel en na afloop was er de nodige kritiek op het spel van een aantal Ajacieden. Rinus Israël licht Hakim Ziyech en Lasse Schöne er apart uit.

“Ziyech viel zeker tegen. Die was echt onder de maat. Het was gewoon slecht. Ik heb de indruk dat hij denkt dat hij al gearriveerd is”, bekritiseert de oud-Feyenoorder de spelmaker bij NH. Ook Schöne had het moeilijk, zag Israël: “Hij is normaal gesproken de man die het voetballend een beetje op niveau houdt, maar Spaan kan er weleens gelijk in hebben. Als de weerstand groter wordt, heeft Schöne problemen.”

“In de Nederlandse competitie heeft hij het vermogen om bij balbezit de diepte te vinden, maar als de ruimte kleiner wordt en de weerstand groter is, heeft hij problemen om er goed uit te komen”, sluit de oud-verdediger zijn kritiek af.