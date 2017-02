Krul gevolgd vanuit Engeland: ‘Hij speelde bij Jong Ajax, maar dat is anders’

Tim Krul kende in de eerste seizoenshelft een weinig succesvolle huurperiode bij Ajax, maar staat bij AZ inmiddels weer wekelijks onder de lat. Newcastle United stalde de sluitpost tot de zomer in Alkmaar en manager Rafael Benítez is blij dat Krul weer geregeld aan spelen toekomt.

“Hij moest weer aan spelen toekomen. Bij Ajax speelde hij met de beloften, maar dat is anders. Hij is een goede keeper, dus als hij het goed doet, is dat belangrijk voor ons en voor hem”, zegt de Spaanse manager tegen The Chronicle. Benítez houdt alle uitgeleende spelers goed in de gaten. “Ik volg ze allemaal. Er wordt informatie over hen naar mij toegestuurd en met sommige uitgeleende spelers heb ik contact.”

“Volgens mij is het belangrijk dat ik weet of ze het goed doen. Ik heb geen tijd om iedere wedstrijd te kijken, maar soms doe ik dat wel en dan stuur ik een bericht hoe ze het gedaan hebben”, gaat Benítez verder. “Ik denk dat het belangrijk voor de club is dat de uitgeleende spelers het goed doen.”