‘Bij Suárez was die techniek er niet zo duidelijk, dat zie je bij Neres wel’

David Neres wordt vrijdag dan eindelijk gepresenteerd bij Ajax. Als teammanager van de Amsterdammers zag David Endt de nodige talenten komen en gaan. Endt vergelijkt de komst van de Braziliaanse aanvaller met die van Luis Suárez, maar constateert dat het verwachtingspatroon nu een stuk hoger ligt.

“Van Luis dachten ook een hele hoop mensen: Moet dat hem dan worden? Het was een beetje een toevalsspeler. Totdat het toeval zo vaak terugkwam dat het geen toeval meer was”, zegt Endt tegenover Ajax Showtime. “Bij Luis was de geraffineerde techniek niet zo duidelijk aanwezig, dat zie je bij Neres wel. Je ziet dat hij de natuurlijke Braziliaanse touch heeft.”

Endt wil Neres echter nog niet vergelijken met Phillippe Coutinho of Neymar. “Daar kan geen enkele speler die net arriveert wat mee. Het is meer een last dan een lust. Ik zeg altijd tegen die mannen: Wees volkomen jezelf, dan komt alles goed”, stelt de voormalig teammanager van Ajax, die al wel een mening over Neres heeft gevormd. “Het lijkt een beetje een dribbelmaniak, voor mijn gevoel nog niet heel erg een teamspeler, maar ik kan me vergissen.”