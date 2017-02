AZ ziet kansen tegen Olympique Lyon: ‘Een fantastische uitdaging’

John van den Brom ziet zeker kansen voor AZ om ten koste van Olympique Lyon een ronde verder te komen in de Europa League. De oefenmeester noemt de laatste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen als voorbeeld. "Ik vind dat we de wedstrijd van afgelopen zondag tegen sc Heerenveen op een heel volwassen en Europees-achtige manier hebben gespeeld", zo vertelt Van den Brom op de clubsite van AZ.

"Als we hetzelfde, of misschien iets meer kunnen brengen, zie ik zeker mogelijkheden." Van den Brom laat Stijn Wuytens terugkeren in het hart van de verdediging, "Maar dat houdt niet in dat ik ontevreden ben over de prestaties van Pantelis Hatzidiakos." De technische staf moest puzzelen over wie de geschorste Mattias Johansson vervangt. "Maar Derrick Luckassen gaat spelen." Het risico om met Jonas Svensson te spelen, vond Van den Brom te groot. "Hij heeft sinds november geen wedstrijd gespeeld en kon door afgelastingen ook geen minuten bij de beloften maken."

Olympique Lyon-trainer Bruno Génésio is van mening dat alle druk bij de Fransen ligt, omdat zijn team de grote favoriet is. Van den Brom is het daar echter niet mee eens. "Wij hebben de druk dat we thuis spelen en heel graag willen. Wij zien de Europa League als een fantastische uitdaging. Om AZ én het Nederlandse voetbal op de kaart te zetten. Dat kun je niet zonder druk doen. Deze club is ontzettend ambitieus. Ik als trainer ook, maar wat dacht je van die spelers?"