Ajacied: ‘Daar heb ik de belangstelling van Barcelona opgewekt’

De Kameroense doelman André Onana van Ajax heeft een andere jeugd achter de rug dan menig persoon uit Nederland. Op jonge leeftijd moest hij werken na schooltijd, maar hij wist dagelijks tijd vrij te maken om te voetballen. Hij viel al vroeg op met zijn keeperstalent en werd via de Eto’o Academy gescout door Barcelona.

Met de Eto’o Academy speelde Onana toernooien in Spanje en Frankrijk. “Daar heb ik de belangstelling van Barcelona opgewekt”, vertelt Onana in gesprek met De Telegraaf. In de jeugdopleiding van de Catalanen had de keeper het zwaar. “Een nieuwe cultuur, een nieuw taal, een nieuwe stad. Ik woonde in La Masia, op het jeugdcomplex van Barça, en miste mijn ouders, omdat ik alleen vanuit Kameroen naar Barcelona kwam. Maar het trainen met de beste spelers in de wereld, het vooruitzicht op een mooie toekomst, hield me op de been.”

Na een wedstrijd met Barcelona tegen Ajax in de UEFA Youth League was de Amsterdamse clubleiding overtuigd en haalde hem naar De Toekomst. “In het koude Nederland, ongelooflijk”, aldus Onana. “Op de eerste dag vroeg ik mijn zaakwaarnemer: ’Wat doe ik hier?’ Hij overtuigde me dat dit goed voor mijn carrière was. Als ik de beste keeper van de wereld wilde worden, moest ik écht naar Ajax.”