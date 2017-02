Tiener neemt plek van geschorste Kramer in selectie Feyenoord in

Dylan Vente trainde dinsdag mee met de A-selectie van Feyenoord, zo meldt RTV Rijnmond. De aanvaller van zeventien jaar, uitkomend voor de A1, is de vervanger van de een week geschorste Michiel Kramer.

Vente deed maandagavond bij de beloften bijna zeventig minuten mee, als vervanger van Kramer. Laatstgenoemde is om disciplinaire redenen een week uit de selectie verwijderd en mist zodoende het komende competitieduel met ADO Den Haag. Vente mocht vorige maand met Feyenoord mee naar het trainingskamp in Marbella. In de oefenwedstrijd tegen FSV Mainz 05 maakte de tiener zijn officieuze debuut.

Vente heeft zijn achternaam in ieder geval mee. De aanvaller is familie van Leen Vente; de broer van zijn opa die tussen 1936 en 1941 veel voor Feyenoord scoorde. Zo maakte hij de eerste treffer in De Kuip. "Mensen beginnen vaak over mijn achternaam en over Leen Vente, mijn vader heeft er ook over verteld", zo stelde de man van de legendarische achternaam vorige maand.